Улан-удэнцы ходили с «мусорными хвостами» в центре города



10 августа по центральным улицам города прошлись участники акции «Экологический след», которую организовала блогер и фотограф из Тувы Дуу-Дарый. Жители носили за собой хвост из неперерабатываемого мусора.











Цель такого перформанса – показать себе и другим - как на самом деле много неперерабатываемых отходов, обратить внимание на проблему перепотребления и поделиться своим опытом в эко-начинаниях.





Активистам для участия в акции нужно было сделать «хвост» длиной 1,5-2 метра с помощью верёвок и скотча, и, собственно, прикрепить к этому «хвосту» мусор.



- Вчера ходили по центру с такими хвостами. Люди смотрели, оборачивались, иногда подходили и спрашивали, что мы делаем. Я хотела, чтобы люди немного призадумались. Многие снимают с себя ответственность, донеся мусор до ведра. А что происходит с ним дальше - мало кого интересует. Было весело. Ещё раз убедилась, что люди у нас супер консервативны, - рассказала одна из участниц акции в Instagram.





В паблике ves_ulan_ude_ появились фотографии с акции, жители города неоднозначно отреагировали на такое начинание:



«Многим все равно на будущие поколения, только о себе думают и о своём удобстве»

«Людям вообще наплевать на всё вокруг»

«Посмотрите, что происходит на берегу Уды! В районе моста какая свалка, а если река выйдет из берегов, все это уйдёт в Байкал»

«Ну и что, после вашей акции чище стало?»





