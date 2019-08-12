Улан-удэнцы ходили с «мусорными хвостами» в центре города

10 августа по центральным улицам города прошлись участники акции «Экологический след», которую организовала блогер и фотограф из Тувы Дуу-Дарый. Жители носили за собой хвост из неперерабатываемого мусора.
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Завтра в 12:00 в Улан-Удэ художественная акция "Экологический след", встреча у головы Ленина, по.Советов ⠀ Приглашю всех пройтись со своим ежедневным НЕперерарабатываемым мусором в виде хвоста. ⠀ Что на данный момент НЕ перерабатывается в Улан-Удэ и в целом стране? ⠀ - тетрапак - пластик с маркировкой 7,5,6,3 - одноразовые контейнеры - стаканы из под кофе и их крышка - трубочки - чеки, глянцевая бумага, буклеты рекламные - зумбные щетки - тюбики кремов, сосусов, зубных паст - розетки и провода - и беконечное множество упаковок и товаров.... ⠀ Из всего этого вы можете сделать хвост длинной 1,5 - 2 метра, приходить надо с ГОТОВЫМ следом, сделайте заранее дома с помощью, веревок, старых розеток или скотча. ⠀ Цель акции, зачем это все? ⠀ 🌿 знакомство с другими неравнодушными людьми, чтобы мы могли поделиться опытом и в дальнейшем поддерживать друг друга в эко-начинаниях 🌿 показать себе и другим как много на самом деле неперерабатываемого сырья 🌿 обратить собственное и другое внимание на проблему излишнего потребления:) ⠀ Ребята, сделайте репост киселя, скиньте своим подругам, расскажите своим знакомым, пускай придёт больше людей. Если есть вопросы, пишите мне :) я отвечу фотограф @new_ars
- Вчера ходили по центру с такими хвостами. Люди смотрели, оборачивались, иногда подходили и спрашивали, что мы делаем. Я хотела, чтобы люди немного призадумались. Многие снимают с себя ответственность, донеся мусор до ведра. А что происходит с ним дальше - мало кого интересует. Было весело. Ещё раз убедилась, что люди у нас супер консервативны, - рассказала одна из участниц акции в Instagram.
В паблике ves_ulan_ude_ появились фотографии с акции, жители города неоднозначно отреагировали на такое начинание:
«Многим все равно на будущие поколения, только о себе думают и о своём удобстве»
«Людям вообще наплевать на всё вокруг»
«Посмотрите, что происходит на берегу Уды! В районе моста какая свалка, а если река выйдет из берегов, все это уйдёт в Байкал»
«Ну и что, после вашей акции чище стало?»
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В Улан-Удэ прошел перформанс "Мусорный след". Участница акции отмечает: "Люди смотрели, оборачивались, иногда подходили и спрашивали что мы делаем. Я хотела, чтобы люди немного призадумались. Многие ведь снимают с себя ответственность, донеся мусор до ведра. А что происходит с ним дальше - мало кого интересует. Было весело. Еще раз убедилась, что люди у нас супер консервативны." #экология03 #экология #мусорныеслед #мусорныйхвост #актвизМы #раздельныйсбор03