Жительницу Бурятии отправили в колонию за поджог





Она подожгла картонные коробки, находящиеся в летней кухне, огонь быстро распространялся. С коробок пламя перекинулось на летнюю кухню, оттуда на баню, с бани на стайку, а после на гараж. После поджога женщина скрылась с места происшествия. Ущерб составил 70 тысяч рублей.



- В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объёме, раскаялась в содеянном. Дело рассмотрено в порядке особого производства, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.



Преступление сельчанкой было совершено в период отсрочки отбывания наказания до достижения ребёнком четырнадцатилетнего возраста, которое в последующем было отменено.



Суд признал её виновной и приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.



Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Жительница Хоринского района Бурятии из-за неприязненных отношений к потерпевшему, решила уничтожить его имущество.