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Жительницу Бурятии отправили в колонию за поджог

Жительницу Бурятии отправили в колонию за поджог
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина подожгла летнюю кухню и сбежала

Жительница Хоринского района Бурятии из-за неприязненных отношений к потерпевшему, решила уничтожить его имущество. 

Она подожгла картонные коробки, находящиеся в летней кухне, огонь быстро распространялся. С коробок пламя перекинулось на летнюю кухню, оттуда на баню, с бани на стайку, а после на гараж. После поджога женщина скрылась с места происшествия. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

- В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объёме, раскаялась в содеянном. Дело рассмотрено в порядке особого производства, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.

Преступление сельчанкой было совершено в период отсрочки отбывания наказания до достижения ребёнком четырнадцатилетнего возраста, которое в последующем было отменено.

Суд признал её виновной и приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Поджог приговор
 
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