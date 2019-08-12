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Жителей Бурятии избили и отобрали у них смартфоны

Жителей Бурятии избили и отобрали у них смартфоны
Общество,  Фото:pixabay.com
Разбойное нападение на них совершили двое молодых людей

В Бурятии судебные приставы взыскали с 25-летнего улан-удэнца уголовный штраф - 100 тысяч рублей. Штраф был назначен в качестве дополнительного наказания за совершение организованного разбойного нападения с применением насилия и угрозы применения оружия.

Преступление было совершено в посёлке Ирокинда Муйского района. Двое молодых людей решили совершить разбойное нападение. Жертвами бандитов стали местные жители – мужчина и его племянник.

Чтобы запугать своих жертв, они представились представителями уголовно-криминальной среды и потребовали от них 5 000 рублей за въезд на территорию посёлка.

Те в свою очередь ответили, что денег у них нет. И злоумышленники начали наносить мужчине и его племяннику удары, угрожая оружием. После отобрали у них смартфоны.

За совершённое преступление молодых людей приговорили к лишению свободы на 5 и 2 года условно, с выплатой уголовного штрафа - 100 тысяч рублей.

- В межрайонном отделе по исполнению особых производств в отношении жителя Улан-Удэ было возбуждено исполнительное производство. После предупреждения судебного пристава о выходе по месту жительства для осуществления арестных мероприятий, должник поспешил сумму штрафа внести на депозитный счёт отдела, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.

На сегодня взысканные средства перечислены в доход государства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
разбойное нападение
 
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