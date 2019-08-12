Житель Ивановской области обворовал красноярца в Усть-Куте

Преступник рассчитывался украденной банковской картой в магазинах



В полицию в Иркутской области обратился житель Красноярского края. Он заявил, что на вокзале станции Лена неизвестный украл у него банковскую карту. Кражу заметил, когда с банковской карты несколькими операциями было снято около 6 тысяч рублей.



Полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Ивановской области, который признался, что в кассовом зале железнодорожного вокзала станции Лена из сумки незнакомого мужчины стащил банковскую карту, которой в дальнейшем расплачивался в магазинах города Усть-Кут Иркутской области.



За кражу возбуждено уголовное дело по признакам, злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Транспортные полицейские напоминают, что в путешествии нельзя оставлять гаджеты и другие ценные вещи без присмотра. Преступникам порой достаточно несколько секунд, чтобы совершить кражу.

