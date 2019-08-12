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В Иркутске мужчина украл у соседа кошелёк, и фитнес-браслет

В Иркутске мужчина украл у соседа кошелёк, и фитнес-браслет
Общество,  Фото:pixabay.com
В квартиру он пробрался через балкон 

В полицию с заявлением о краже обратился 41-летний иркутянин. Ночью неизвестный через открытую балконную дверь проник в квартиру, расположенную на 9 этаже. Злоумышленник забрал кошелёк, сотовый телефон и фитнес-браслет. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Ночным вором оказался 44-летний сосед потерпевшего. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабёж и особо тяжкое преступление. Как пояснил сам задержанный, он перелез со своего балкона к соседу, зашёл в квартиру, украл имущество и вернулся обратно. Украденное имущество изъято и передано собственнику.

За кражу возбуждено уголовное дело. Мужчина помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
кража Иркутск
 
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