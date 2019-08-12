Приёмы будут проводиться в Баргузинском и Кабанском районах
15 августа в 16 часов прокурор Бурятия Галина Ковалёва в Баргузинском районе проведёт личный приём граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
Приём будет проходить в здании прокуратуры Баргузинского района по адресу: село Баргузин, улица Дзержинского, дом 40, по предварительной записи. Для этого необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-31) 41-5-43, 41-4-30.
20 августа в 11 часов Галина Ковалёва совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике Чингисом Матхеевым в Кабанском районе проведут приём граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
Приём будет проходить в здании прокуратуры Кабанского района по адресу: село Кабанск, улица Кооперативная, дом 3 «б».
На приём также необходимо предварительно записаться по телефонам: 8(301-38) 43–0-94, 43-1-87.
Прокурор Бурятии проведёт приём граждан
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