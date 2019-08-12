По данным Бурятского гидрометцентра, 12 августа по республике местами дожди, грозы, град, в горах Восточного Саяна мокрый снег
Ветер северо-западный 4-9, местами 14-19, при грозе порывы до 24 м/с. Температура днём 16-21, по северо-востоку до 24-29 тепла.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём 18-20 тепла.
В Улан-Удэ временами дождь
Общество, Фото:
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