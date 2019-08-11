5 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды

Произошла коммунальная авария



Накануне, 10 августа, в 16:00 из-за выхода холодной воды из колодца в районе улицы Революции 1905 года 104 «А» в Улан-Удэ прекратили подачу холодного водоснабжения потребителям 5 многоквартирных домов.



Без воды остались три многоэтажки с этой улицы под номерами 102, 104а, 104б, а также дома с улицы Гагарина 85, 87.



В 19:00 заварили трещину на стальной трубе и возобновили подачу водоснабжения всем потребителям. На время отсутствия водоснабжения был организован подвоз воды, сообщается в оперативной сводке по городу. Время отключения составило 3 часа.

