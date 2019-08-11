Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Жителя Бурятии суд признал виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Судом установлено, что во время распития спиртных напитков между осуждённым, его знакомым и потерпевшим произошла ссора. Потерпевший оскорбил и ударил знакомого осуждённого и попытался ударить заступившегося за товарища осуждённого. Последний, вооружившись топором, нанёс потерпевшему 4 удара по спине.
Осуждённый посчитал приговор суровым и пытался обжаловать его. Однако вышестоящий суд признал назначенное наказание справедливым.
Мужчине назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Житель Бурятии напал с топором на собутыльника за оскорбление
Общество, Фото:
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