Житель Бурятии напал с топором на собутыльника за оскорбление

Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы



Жителя Бурятии суд признал виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.



Судом установлено, что во время распития спиртных напитков между осуждённым, его знакомым и потерпевшим произошла ссора. Потерпевший оскорбил и ударил знакомого осуждённого и попытался ударить заступившегося за товарища осуждённого. Последний, вооружившись топором, нанёс потерпевшему 4 удара по спине.



Осуждённый посчитал приговор суровым и пытался обжаловать его. Однако вышестоящий суд признал назначенное наказание справедливым.



Мужчине назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

