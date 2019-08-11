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По Бурятии днём местами грозы, ливни

По Бурятии днём местами грозы, ливни
Общество,  Фото:pixabay.com
Температура 27-32, местами 20-25 тепла

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 августа по республике ночью местами небольшие, кратковременные дожди, грозы, утром местами туманы. Ветер восточный 2-7, местами 8-13 м/с. Температура ночью 12-17, местами 4-9 тепла.

Днём местами кратковременные дожди, грозы, ливни, сильные дожди, град. Ветер юго-западный 4-9, местами 13-18, при грозах 20-24 м/с. Температура 27-32, местами 20-25 тепла.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный, днём с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью 15-17, днём 28-30 тепла. 
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