11 августа днём по юго-западным районам и южному Прибайкалью ожидаются ливни, грозы и град
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 августа днём по юго-западным районам и южному Прибайкалью с дальнейшим распространением 12 августа на остальную территорию республики ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 24 м/с. В горах юго-западных районов и южного Прибайкалья дожди с мокрым снегом.
В связи с ожидающимися осадками прогнозируется подъём уровня воды на реках южных и юго-западных районов, возможен подъём уровней воды с выходом воды на пойму, образование селевых потоков, возможно размытие дорожного полотна. В превентивных целях информация доведена до администраций районов Бурятии. Проведено смс-информирование населения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, Фото:
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