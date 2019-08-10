Температура днём 24-26 тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 августа по республике местами небольшие кратковременные дожди. Утром местами туманы. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура ночью 11-16, местами по северо-востоку 2-7, днём 21-26, по крайнему северу 26-31 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура ночью 14-16, днём 24-26 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков
Общество, Фото:
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