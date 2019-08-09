Завтра в Улан-Удэ состоится крестный ход по центральным улицам города



В Улан-Удэ 10 августа, в день празднования иконы «Одигитрия», после литургии будет совершён традиционный крестный ход по центральным улицам города. Торжественное церковное шествие духовенства и мирян пройдёт с крестом, хоругвями и со списком особо чтимой иконы Божией Матери «Одигитрия», написанным предположительно в конце XVIII — начале XIX века.





Шествие возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий.



В день празднования иконы «Одигитрия» (Путеводительница) митрополит Савватий возглавит праздничную Божественную литургию в храме. Начало в 09:30.

