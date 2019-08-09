В Бурятии волонтёры призывают сохранить Мунку-Сардык

В рамках всероссийского проекта «Сохраним Байкал» в Окинском районе прошла экологическая акция





3 августа на территории Окинского района Бурятии в местности Белый Иркут установлен информационный щит «Сохрани гору Мунку-Сардык» в рамках всероссийского проекта «Сохраним Байкал».Проект «Сохраним Байкал» направлен на изучение, разработку и внедрение эффективных методик сохранения красоты Байкальской природной территории, в том числе в сфере обращения с отходами на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), часто посещаемых туристами. В проект «СБ» включён широкий спектр организационной, просветительской и исследовательской деятельности.Одной из целей проекта является уменьшение количества несанкционированных отходов, путём создания и внедрения долгосрочной модели сохранения чистоты – эффективного сбора и переработки мусора на ООПТ.Инициаторами проекта является группа волонтёров, объединяющая добровольцев регионов со всей России, под названием «Байкальская береговая служба» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральной службы надзора в сфере природопользования.Во время встречи окинской общественности с куратором данного проекта Максимом Токаревым, обладателем премии президента РФ «Доброволец России-2017», были обсуждены экологические проблемы района. Также ребята поделились колоссальным опытом написания всероссийских грантов и проектов.В мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета экономики администрации района Доржо Самбялов, директор учреждения территории традиционного природопользования сойотов Чингиз Базаров, а также представители общественных организаций района, сообщает пресс-служба администрации района.