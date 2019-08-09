В Улан-Удэ меняют тротуарную плитку на Кирова

- На площади Славы сейчас выкладывают такую же брусчатку, она нескользящая, с таким интересным покрытием. Подрядчик - ООО «Алекс», - сообщил «Байкал-Daily» Санжи-Жамсо Аюшеев, начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства.













Как сообщал «Байкал-Daily», в июле в городе началась реконструкция площади Славы, на работы потрачено 44 миллиона рублей. На этом месте появится новый парк отдыха.



По поводу замены скользкой плитки на Кирова в паблике ves_ulan_ude_ высказался горожанин:



- Меняют очень скользкую плитку на улице Кирова…У меня мама на этой плитке зимой поскользнулась и руку сломала, два года рука болела, пока совсем не зажила. Я 4 года добивался её замены, эх, снова бы некачественную не положили. Бригадир уверял меня, что будет качественная, даже фото показывал, но все равно буду держать на контроле подрядчика, - рассказал улан-удэнец.



Его пост прокомментировали пользователи Сети:



«Этот каток убирают. Больше там тройной тулуп не покажу»

«Старая действительно была очень скользкая, всегда обходила по другой стороне»

«Почему нельзя просто сделать качественное асфальтовое покрытие?»



В комментариях горожане называли места, где тоже необходимо заменить тротуарную плитку. К примеру, нужно отремонтировать, по их мнению, участок от магазина «Либерти» до остановки «Республиканская больница». Подписчики отметили, что менять тротуарную плитку нужно по всему городу.



