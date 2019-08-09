В Улан-Удэ меняют тротуарную плитку на Кирова

По улице Кирова начались работы по ремонту тротуара на участке от улицы Ленина до улицы Коммунистической. На месте демонтированной плитки будет выложена современная брусчатка. Также будут выполнены работы по ремонту тротуаров на участках улиц Сухэ-Батора и Ленина, отметили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
- На площади Славы сейчас выкладывают такую же брусчатку, она нескользящая, с таким интересным покрытием. Подрядчик - ООО «Алекс», - сообщил «Байкал-Daily» Санжи-Жамсо Аюшеев, начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле в городе началась реконструкция площади Славы, на работы потрачено 44 миллиона рублей. На этом месте появится новый парк отдыха.
По поводу замены скользкой плитки на Кирова в паблике ves_ulan_ude_ высказался горожанин:
- Меняют очень скользкую плитку на улице Кирова…У меня мама на этой плитке зимой поскользнулась и руку сломала, два года рука болела, пока совсем не зажила. Я 4 года добивался её замены, эх, снова бы некачественную не положили. Бригадир уверял меня, что будет качественная, даже фото показывал, но все равно буду держать на контроле подрядчика, - рассказал улан-удэнец.
Его пост прокомментировали пользователи Сети:
«Этот каток убирают. Больше там тройной тулуп не покажу»
«Старая действительно была очень скользкая, всегда обходила по другой стороне»
«Почему нельзя просто сделать качественное асфальтовое покрытие?»
В комментариях горожане называли места, где тоже необходимо заменить тротуарную плитку. К примеру, нужно отремонтировать, по их мнению, участок от магазина «Либерти» до остановки «Республиканская больница». Подписчики отметили, что менять тротуарную плитку нужно по всему городу.