В Железнодорожном районе Улан-Удэ проводится благотворительная акция

Идёт сбор школьных принадлежностей для семей, нуждающихся в социальной поддержке
Администрация Железнодорожного района города Улан-Удэ в преддверии Дня знаний с 1 по 31 августа проводит традиционную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу!». Как сообщал «Байкал-Daily», такая же акция сейчас проходит и в Советском районе
.
- Сегодня в районе более 2500 детей школьного возраста проживают в семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Сборы ребёнка в школу – волнительное и тревожное мероприятие для многих родителей, так как не каждая семья имеет возможность купить школьнику всё необходимое. С целью оказания помощи семьям, нуждающимся в социальной поддержке, просим руководителей предприятий всех форм собственности, неравнодушных граждан откликнуться на призыв, – сообщили в администрации района.
Любая помощь будет значимой для нуждающихся семей – это новая либо в хорошем состоянии одежда, обувь, верхняя одежда, канцелярские принадлежности, рюкзаки и иное. Помощь принимается в администрации Железнодорожного района по адресу: г. Улан-Удэ, улица Октябрьская, 2, кабинет № 51.
На братской могиле у села Смоленка прошёл традиционный митинг памяти
Идёт сбор школьных принадлежностей для семей, нуждающихся в социальной поддержке
Его закрыли из-за повышения уровня воды в Селенге
Шествие возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий
В мэрии обещают, что новая плитка не будет скользкой
Банк ВТБ в Бурятии, в рамках ранее установленного кредитно-документарного лимита на группу компаний «Дорстройсервис», предоставил дочерней структуре компании — ООО «Курорты Бурятия», кредит в размере 110 млн рублей, сроком на 5 лет
Только один многоквартирный дом подготовился к холодам
«Синтетику» мужчина приобрёл в Интернете
Мэрия отчиталась о ходе выполняемых работ
Также земля заросла сорняками
Мужчину остановили за переход путей в неустановленном месте
Он не побоялся встать на одно колено на опасном обрыве.
Мужчина несколько лет страдает наркотической зависимостью
Озвучены итоги работы за первое полугодие в борьбе с наркопреступлениями
Обвиняемый просил более мягкую меру пресечения, но суд был непреклонен