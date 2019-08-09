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В Железнодорожном районе Улан-Удэ проводится благотворительная акция

В Железнодорожном районе Улан-Удэ проводится благотворительная акция
Общество,  Фото:pixabay.com
Идёт сбор школьных принадлежностей для семей, нуждающихся в социальной поддержке

Администрация Железнодорожного района города Улан-Удэ в преддверии Дня знаний с 1 по 31 августа проводит традиционную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу!». Как сообщал «Байкал-Daily», такая же акция сейчас проходит и в Советском районе.

- Сегодня в районе более 2500 детей школьного возраста проживают в семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Сборы ребёнка в школу – волнительное и тревожное мероприятие для многих родителей, так как не каждая семья имеет возможность купить школьнику всё необходимое. С целью оказания помощи семьям, нуждающимся в социальной поддержке, просим руководителей предприятий всех форм собственности, неравнодушных граждан откликнуться на призыв, – сообщили в администрации района.

Любая помощь будет значимой для нуждающихся семей – это новая либо в хорошем состоянии одежда, обувь, верхняя одежда, канцелярские принадлежности, рюкзаки и иное. Помощь принимается в администрации Железнодорожного района по адресу: г. Улан-Удэ, улица Октябрьская, 2, кабинет № 51.
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