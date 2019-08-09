Жилфонд Улан-Удэ не готов к зиме

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Только один многоквартирный дом подготовился к холодам



По данным филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» из 2126 многоквартирных домов «МКД) столицы Бурятии на сегодня всего лишь 1 МКД выполнил все мероприятия по подготовке внутридомовых систем к зиме.



Помимо отсутствия долгов за энергоресурсы, управляющие компании должны в межотопительный (летний) период времени выполнить ряд мероприятий, в том числе: ремонт запорной арматуры теплового узла и камер, замена дефектных участков трубопроводов, чистка и ремонт водоподогревателей, гидропневматическая промывка систем отопления, нанесение антикоррозийного покрытия и восстановление тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, и также проверка состояния герметичных перегородок дом на вводе в, поверка и наладка приборов учёта и всего комплекса устройств, обеспечивающих качественную подачу ресурсов в квартиры и помещения.



Также основным требованием является установка сужающих устройств, на сегодня процент установки – низкий. Из 2126 многоквартирных жилых домов сопла и шайбы установлены только на 300.



«ТГК-14» подчёркивает, что одним из условий получения акта готовности дома к предстоящему ОЗП является наличие в доме автоматических смесительных клапанов. Узлы смешения необходимы для исключения риска получения травм, а именно ожогов, жильцами квартир в домах с открытой схемой горячего водоснабжения. На сегодняшний день, такие устройства установлены лишь в 26 многоквартирных домах столицы республики из 1095.



«ТГК-14» ещё в марте уведомило управляющие компании о необходимости подготовки жилфонда к ОЗП 2019-2020 годы с необходимым перечнем мероприятий.



Для промывки домов филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» предоставляет оборудование и готов привлечь своих специалистов. Кроме того, внутридомовые системы на ряде объектов жилищного фонда ПАО «ТГК-14» промывает своими силами.



При этом управляющие компании не охотно выполняют мероприятия по подготовке к зиме. Часть, до сих пор даже не выполнили промывку внутридомовой системы теплопотребления, от выполнения которой зависит качество тепла зимой в квартирах улан-удэнцев. В большинстве случаев отсутствуют паспорта на тепловые пункты у большинства управляющих компаний, а это - требование правил технической эксплуатации.



К началу прошлого отопительного сезона, к примеру, паспорта готовности успели получить всего лишь 70% многоквартирных домов республиканской столицы. Зачастую именно это в итоге стало причиной жалоб жильцов на низкую температуру горячей воды и холод в квартирах.



- Напомним, за недобросовестное исполнение своих обязанностей УК и ТСЖ могут ожидать серьёзные санкции, как финансовые, так и административные в виде лишения лицензии. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 13 сентября 2018 года подписал постановление, ужесточающее контроль за деятельностью управляющих компаний многоквартирных домов, согласно которому за ряд нарушений управляющие компании будут лишены права на осуществление своей деятельности, - сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14».

