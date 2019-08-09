В Забайкалье почтили память жертв политических репрессий

На братской могиле у села Смоленка прошёл традиционный митинг памяти







Сегодня, 9 августа, забайкальцы отдали дань памяти погибшим в годы репрессий. По сложившейся традиции, мероприятия начались в Чите у памятного знака на улице Амурской, 86, где проходит церемония возложения венка.После возложения автобусы доставили участников церемонии к братской могиле репрессированных у села Смоленка. В этот день там работала передвижная выставка Забайкальского краеведческого музея, посвящённая трагическим страницам истории края. Некоторые узнали в старых фотографиях своих родителей, расстрелянных в годы репрессий.Затем со слезами на глазах горожане делились своими воспоминания на митинге у братской могилы. Тема памяти, бесценности человеческой жизни прошла через каждое выступление участников митинга, в котором приняли участие не только читинцы, но и жители других городов. Всех присутствующих за то, что люди помнят и приходят каждый год в это святое место, поблагодарил исполняющий обязанности руководителя администрации города Читы Александр Сапожников, сообщает пресс-служба администрации.9 августа – памятный день для жителей Забайкальского края. Именно в этот день в 1991 году на северо-восточной окраине Читы, неподалёку от трассы «Амур», состоялась церемония захоронения останков жертв политических репрессий. Страшная правда о политических репрессиях, которые не минули Забайкалье, вскрылась во второй половине 1980-х годов. Комитет по увековечению памяти безвинных жертв репрессий 30-50-х годов стал инициатором общественного движения по восстановлению доброго имени репрессированных земляков. Их имена появились на страницах областной газеты «Комсомолец Забайкалья», позднее была издана многотомная книга памяти жертв политических репрессий в восточном Забайкалье, в девяти томах которой значится 44711 фамилий репрессированных.