Мужчину остановили за переход путей в неустановленном месте
На перегоне «Саянтуй – Шалуты» в Бурятии за переход железнодорожных путей в неустановленном месте полицейские задержали ранее судимого 38-летнего улан-удэнца. У него обнаружили наркотическое средство - марихуану весом около 600 грамм.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
У жителя Бурятии обнаружили 600 граммов марихуаны
Общество, Фото:
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