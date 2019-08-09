У жителя Бурятии обнаружили 600 граммов марихуаны

Мужчину остановили за переход путей в неустановленном месте



На перегоне «Саянтуй – Шалуты» в Бурятии за переход железнодорожных путей в неустановленном месте полицейские задержали ранее судимого 38-летнего улан-удэнца. У него обнаружили наркотическое средство - марихуану весом около 600 грамм.



Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.