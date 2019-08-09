Бурятские врачи будут участвовать в конкурсе иглорефлексотерапевтов в Китае

Пекинские клиники набирают врачей из Бурятии на бесплатную стажировку





Бурятию посетили руководители медицинских организаций Пекина. Здесь они провели семинар для врачей и отобрали участников международного конкурса для врачей-иглорефлексотерапевтов.



Цель этого конкурса – развернуть исследования базы данных историй болезней, клинической оценки китайской медицины. Научный руководитель проекта Хэ Лиюнь – исследователь академии китайских медицинских наук, возглавляет центр оценки эффективности клинического лечения в институте фундаментальных медицинских наук Академии китайских медицинских наук, председатель комитета по вопросом предболезненных состоянии и секретарь специального комитета по клинической оценке Мировой ассоциации традиционной китайской медицины, член постоянного комитета по этике Китайского научного общества традиционной китайской медицины.



В настоящее время в данном проекте участвуют около 200 известных китайских иглотерапевтов из 50 медучреждений. Проводится набор для курса подготовки для врачей-иглорефлексотерапевтов. Соискатели из зарубежных стран получат поддержку в виде гранта по программе приоритетных исследований министерства науки и техники КНР. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

