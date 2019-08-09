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В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по лёгкой атлетике

В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по лёгкой атлетике
Общество,  Фото:pixabay.com
В состязаниях примут участие спортсмены из Бурятии и других регионов

В Иркутске на стадионе ИРНИТУ 10 и 11 августа пройдут всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Мемориал иркутских легкоатлетов», в которых примут участие около 300 спортсменов. На турнир приедут легкоатлеты из Томской, Омской, Кемеровской, Амурской областей, Красноярского и Приморского краев, республик Хакасия и Бурятия и других регионов страны.

- В состав команды Приангарья входят порядка 150 спортсменов из Усолья-Сибирского, Ангарска, Шелехова, Зимы, Свирска, Иркутска и других муниципальных образований области. Все сильнейшие легкоатлеты, которые сейчас находятся в регионе, примут участие в соревнованиях, – отметил главный судья соревнований Василий Шкурбицкий.

Всероссийские соревнования «Мемориал иркутских легкоатлетов» пройдут в личном первенстве. В программу соревнований входит бег на следующие дистанции: 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 метров, на 100, 110 и 400 метров с барьерами, на 3000 метров с препятствиями. Участники также будут состязаться в прыжках в высоту, с шестом, в длину, тройном прыжке, метании диска и копья, толкании ядра. Торжественное открытие состоится в 15:30 10 августа.

Спортивное мероприятие проводится для увековечивания памяти иркутских легкоатлетов, таких как мастер спорта международного класса Александр Золотарёв, заслуженный тренер СССР и России Валерий Авербух, мастер спорта СССР Евгений Авербух, мастер спорта СССР Владимир Беломестных, заслуженный работник физической культуры Иван Ермолаев, заслуженный тренер СССР Виктор Седых, мастер спорта Георгий Ивакин, заслуженный тренер России Владимир Караченцев и мастер спорта Александр Зябрев. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта региона.
спорт соревнования легкая атлетика Иркутск
 
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