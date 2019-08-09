В Иркутске титулованные спортсмены примут участие в Дне физкультурника

Центром торжественных мероприятий станет остров Юность







10 августа в Иркутске пройдёт спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника. Как рассказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту городской администрации Василий Шангин, старт спортивного праздника будет дан в 11:00 на острове Юность.- Центральной площадкой для проведения Дня физкультурника станет остров Юность, где пройдут различные спортивные мероприятия, – отметил Василий Шангин. – Торжественная церемония открытия состоится на концертной площадке «Сиднейская опера». После чего в 11:15 начнётся «Зарядка с чемпионом». В этом году её проведёт мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Антон Любославский.В 11:30 там же стартует фестиваль капоэйры. Все желающие смогут понаблюдать за бразильскими танцами с элементами единоборств. Продолжится празднование концертной программой.В это время на территории футбольного поля начнутся спортивные игры среди детей. Команды возглавят титулованные спортсмены. Это заслуженные мастера спорта по боксу Андрей Мишин и Альберт Пакеев, заслуженный мастер спорта по бобслею, олимпийский чемпион Алексей Негодайло, заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике Елена Задорожная и мастер спорта России по пулевой стрельбе, чемпион Европы и мира по стрельбе из пневматического оружия Артем Черноусов.Кроме того, с 11:30 на волейбольной площадке острова «Юность» стартует турнир по пионерболу среди детей из детских домов и центров помощи. Параллельно на теннисном корте начнётся открытый турнир по теннису среди мужчин-любителей в одиночном разряде. На площадке для бадминтона пройдёт турнир по бадминтону. На площадке Workout – приём нормативов комплекса ГТО.На площади возле памятника Александру III состоится традиционный шахматный фестиваль «В гостях у шахматной королевы». Начало в 11:30. Участников ждут игра в большие динамические шахматы, сеанс одновременной игры с мастером спорта по шахматам, десятикратным чемпионом Иркутска и Иркутской области, чемпионом мира по шахматам среди железнодорожников Александром Шелком.Также 10 августа в 10:00 в спорт-парке «Поляна» состоится IV этап открытого кубка города Иркутска по парковому волейболу. В это же время в стрелковом тире ДОСААФ пройдут соревнования на кубок Иркутска по практической стрельбе из карабина. С 10 часов в городском шахматном клубе можно принять участие в блицтурнире по русским шашкам. В 12:00 в школе №75 пройдёт открытый кубок города по уличному баскетболу среди мужских команд. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.