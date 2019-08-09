В Бурятии арестовали водителя трактора, переехавшего мужчину





В Бурятии водителя-наркомана, переехавшего пассажира, который выпал из трактора, арестовали на 2 месяца.Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло 5 августа в селе Суво Баргузинского района. 29-летний водитель в состоянии наркотического опьянения, не имеющий права управления транспортным средством, допустил падение из трактора 43-летнего пассажира. Затем по последнему проехал трактор. Мужчина скончался на месте происшествия.На стадии предварительного расследования обвиняемый признал свою вину. Следователь ходатайствовал о заключении под стражу обвиняемого.- В ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу следователь указал, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности, не работает, не имеет места регистрации и определённого места жительства, то есть социально никак не привязан, - пояснили в пресс-служба Баргузинского районного суда.Защитник водителя просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или в виде подписки о невыезде.Однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.Постановление в законную силу не вступило.