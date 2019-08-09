Открылся новый автобусный маршрут из Улан-Удэ в Монголию

Стоимость билетов для взрослых составляет 650 рублей



Сегодня, 9 августа, открылся новый международный автобусный маршрут Улан-Удэ – Сухэ-Батор. Такое решение было принято на 14-м заседании межправительственной Монголо-Российской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает ИА «Монцамэ».



С российской стороны новый рейс будет выполнять компания «Восток транс», билеты будут стоить для взрослых 650 рублей, а для детей - 325 рублей. С Монгольской стороны услугу по перевозке будет осуществлять компания «Зэлтэрийн зам», билеты для взрослых будут стоить 26 тысяч, а для детей – 13 тысяч тугриков.



Пассажиров будут возить на автобусах вместимостью 45 человек.