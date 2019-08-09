В Бурятии тушат 11 лесных пожаров

Четыре лесных пожара тушат на особо охраняемых природных территориях



За прошедшие сутки обнаружено 2 новых очага возгорания площадью около 10 га в Курумканском и Северо-Байкальском районах. Всего за минувшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению одиннадцати лесных пожаров на площади около 1608 га в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах.



За сутки на тушении лесных пожаров работали 309 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 32 единицы техники.



По состоянию на 8 утра, ведутся работы по тушению шести лесных пожаров в Баргузинском, Северо-Байкальском районах и дотушиванию локализованного очага в Северо-Байкальском районе.



Кроме этого, ведутся работы по тушению 4 лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях: в Забайкальском национальном парке, Баргузинском и Джергинском заповедниках. Общая площадь пожаров на особо охраняемых территориях составляет около 789 га. Там работают более 130 человек из числа лесной охраны и десантников-парашютистов. Также для оказания помощи в тушении лесного пожара в Джергинском заповеднике площадью 320 га направлены 20 сотрудников Селенгинского, Иволгинского, Джидинского, Бичурского лесхозов и 7 сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



И на территории Бурятии находятся под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 15 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на площади 65 562 га. Очаги находятся в горной труднодоступной местности, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.



Продолжает действовать режим ЧС на территории Забайкальского национального парка в связи со сложной лесопожарной обстановкой, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



