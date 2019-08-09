 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Августа

ВТБ содействует развитию курортных комплексов Республики Бурятия

08 Августа

Популярное

В этом году Забайкалье ожидает четыре новых фестиваля

В этом году Забайкалье ожидает четыре новых фестиваля
Общество,  Фото:pixabay.com
Среди них «Праздник первого снега», военно-исторический «Забайкальский фронт» и молодёжный «МузФест»

На сегодняшний день в Забайкальском крае существует порядка 17 фестивалей краевого, межрегионального и международного уровней. Об этом на брифинге рассказала журналистам 8 августа министр культуры региона Татьяна Цымпилова. Речь шла о развитии фестивального движения в крае в рамках национального проекта «Культура».

По её словам, в этом году забайкальцев ожидает открытие ещё четырёх новых фестивалей: посвящённый эвенкийской культуре «Праздник первого снега «Синелгэн», фестиваль-конкурс вокалистов имени И. Д. Кобзона, в преддверие 75-летия Великой Победы – военно-исторический музейный фестиваль «Забайкальский фронт» и молодёжный «МузФест».

Татьяна Цымпилова рассказала и об ожидаемом главном событии международной жизни региона – всебурятском фестивале «Алтаргана», который пройдёт на территории Забайкалья в 2020 году. Мероприятие играет важную роль в укреплении деловых и международных отношений между сопредельными странами – Россией, Китаем и Монголией. Уже сегодня ожидается участие до 5 тысяч человек в творческих конкурсах и спортивных состязаниях, а также до 25 тысяч гостей и туристов фестиваля.

Кроме того, руководитель ведомства призвала некоммерческие организации активнее использовать предоставленные возможности нацпроекта «Культура» и принимать участие в конкурсах на получение грантовой поддержки, как это сделал народный фольклорный ансамбль «Этигел» из поселка Агинское. В июне коллектив стал лауреатом отборочного этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиционная культура», проводимого в рамках нацпроекта. В числе двадцати победителей «Этигел» получил грантовую поддержку в размере 2 миллионов рублей. Также подарком для коллектива стало приглашение в Москву для участия в финале фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.

фестиваль Забайкальский край культура национальная культура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по лёгкой атлетике
В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по лёгкой атлетике
Общество, 09.08.2019
В состязаниях примут участие спортсмены из Бурятии и других регионов
Бурятия примет участие в фестивале на Ононе
Бурятия примет участие в фестивале на Ононе
Общество, 09.08.2019
Также мероприятие посетят гости из Иркутской области
В Иркутске титулованные спортсмены примут участие в Дне физкультурника
В Иркутске титулованные спортсмены примут участие в Дне физкультурника
Общество, 09.08.2019
Центром торжественных мероприятий станет остров Юность
В Улан-Удэ пройдут соревнования по скейтбордингу
В Улан-Удэ пройдут соревнования по скейтбордингу
Общество, 09.08.2019
Игры проведут в рамках молодёжного фестиваля-конкурса «PROкачай Улан-Удэ»
В Забайкалье почтили память жертв политических репрессий
В Забайкалье почтили память жертв политических репрессий
Общество, 09.08.2019
На братской могиле у села Смоленка прошёл традиционный митинг памяти
В Железнодорожном районе Улан-Удэ проводится благотворительная акция
В Железнодорожном районе Улан-Удэ проводится благотворительная акция
Общество, 09.08.2019
Идёт сбор школьных принадлежностей для семей, нуждающихся в социальной поддержке
Школьники из Бурятии победили на международном конкурсе юных журналистов
Школьники из Бурятии победили на международном конкурсе юных журналистов
Общество, 09.08.2019
Дети выиграли в номинации «Юные журналисты за умное и полезное информационное пространство»
В Улан-Удэ закрыли единственный городской пляж
В Улан-Удэ закрыли единственный городской пляж
Общество, 09.08.2019
Его закрыли из-за повышения уровня воды в Селенге
Завтра в Улан-Удэ состоится крестный ход по центральным улицам города
Завтра в Улан-Удэ состоится крестный ход по центральным улицам города
Общество, 09.08.2019
Шествие возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий
В Улан-Удэ меняют тротуарную плитку на Кирова
В Улан-Удэ меняют тротуарную плитку на Кирова
Общество, 09.08.2019
В мэрии обещают, что новая плитка не будет скользкой
ВТБ содействует развитию курортных комплексов Республики Бурятия
ВТБ содействует развитию курортных комплексов Республики Бурятия
Общество, 09.08.2019
Банк ВТБ в Бурятии, в рамках ранее установленного кредитно-документарного лимита на группу компаний «Дорстройсервис», предоставил дочерней структуре компании — ООО «Курорты Бурятия», кредит в размере 110 млн рублей, сроком на 5 лет
Жилфонд Улан-Удэ не готов к зиме
Жилфонд Улан-Удэ не готов к зиме
Общество, 09.08.2019
Только один многоквартирный дом подготовился к холодам 
В Бурятии за наркотики осудили капитана запаса
В Бурятии за наркотики осудили капитана запаса
Общество, 09.08.2019
«Синтетику» мужчина приобрёл в Интернете
В Улан-Удэ продолжается ремонт тепломагистралей
В Улан-Удэ продолжается ремонт тепломагистралей
Общество, 09.08.2019
Мэрия отчиталась о ходе выполняемых работ 
В Бурятии захламили сельхозучасток
В Бурятии захламили сельхозучасток
Общество, 09.08.2019
Также земля заросла сорняками

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^