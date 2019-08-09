В этом году Забайкалье ожидает четыре новых фестиваля

Среди них «Праздник первого снега», военно-исторический «Забайкальский фронт» и молодёжный «МузФест»
По её словам, в этом году забайкальцев ожидает открытие ещё четырёх новых фестивалей: посвящённый эвенкийской культуре «Праздник первого снега «Синелгэн», фестиваль-конкурс вокалистов имени И. Д. Кобзона, в преддверие 75-летия Великой Победы – военно-исторический музейный фестиваль «Забайкальский фронт» и молодёжный «МузФест».
Татьяна Цымпилова рассказала и об ожидаемом главном событии международной жизни региона – всебурятском фестивале «Алтаргана», который пройдёт на территории Забайкалья в 2020 году. Мероприятие играет важную роль в укреплении деловых и международных отношений между сопредельными странами – Россией, Китаем и Монголией. Уже сегодня ожидается участие до 5 тысяч человек в творческих конкурсах и спортивных состязаниях, а также до 25 тысяч гостей и туристов фестиваля.
Кроме того, руководитель ведомства призвала некоммерческие организации активнее использовать предоставленные возможности нацпроекта «Культура» и принимать участие в конкурсах на получение грантовой поддержки, как это сделал народный фольклорный ансамбль «Этигел» из поселка Агинское. В июне коллектив стал лауреатом отборочного этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиционная культура», проводимого в рамках нацпроекта. В числе двадцати победителей «Этигел» получил грантовую поддержку в размере 2 миллионов рублей. Также подарком для коллектива стало приглашение в Москву для участия в финале фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.