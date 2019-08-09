Централизованное водоснабжение появится на улице в частном секторе Улан-Удэ

Работы на улице Амагаева уже ведутся



В частном секторе на улице Амагаева в Улан-Удэ появится централизованное водоснабжение. Уже начат 2 этап строительства сетей водоснабжения.



- Данный водовод закольцовывается с водопроводами, проходящими по улице Белинского и Дундича. Это повысит эффективность и бесперебойность водоснабжения. Также данное строительство позволит провести центральную воду в жилые дома по улице Амагаева, - сообщает управление по информационной политике.



Это стало возможным благодаря муниципальной подпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры».



Из бюджета города на эти цели было выделено 755 тысяч рублей. Подрядчик должен выполнить все работы до 1 сентября 2019 года.