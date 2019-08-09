В Иркутской области вынесут приговор наркодилерам



Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении группы наркодилеров, состоящей из двух мужчин и одной женщины.



В ноябре прошлого года сотрудники полиции задержали наркодилеров, в квартире организатора изъяли компьютерную технику, по месту жительства курьеров сыщики обнаружили готовую к продаже партию «синтетики», а также фасовочный материал, приспособления для упаковки наркотиков, электронные весы.



Организатором нелегального преступного бизнеса стал 23-летний житель Ангарска, именно он разработал схему бесконтактного сбыта. Он организовал «интернет-магазин» через один из популярных мессенджеров. Покупатели узнавали цену, а после перечисления денег им приходила информация о месте нахождения закладки.



Следователи допросили десятки свидетелей, специалистами проведён ряд сложных экспертиз.



- В настоящее время материалы уголовного дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Всех участников группы заключили под стражу. Санкция статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





