В Улан-Удэ заасфальтировали 14 дворов





В этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Улан-Удэ благоустроят 37 дворов и 2 общественные территорий.В порядок приведут 18 дворов в Железнодорожном районе, 5 – в Советском, 14 – в Октябрьском.Дворы ремонтируются на общую сумму более 75 миллионов рублей.- В рамках реализации программы предусмотрены работы по ремонту внутридворовых проездов, ремонту тротуаров, регулированию высотного положения крышек колодцев, устройству урн и лавочек на придомовых территориях, - сообщает управление по информационной политике.Во дворах, которые подлежат благоустройству в 2019 году, проведены собрания с местными жителями, все схемы и дизайн-проекты согласованы с жильцами, управляющими организациями, проведено общественное обсуждение.Также согласованы дизайн-проекты по озеленению, которое будет проведено силами собственников многоквартирных домов. На каждой дворовой территории предусмотрена посадка кустарников, деревьев, устройство цветочных клумб. Ухаживать и поливать зелёные насаждения будут жильцы.Работы по асфальтированию завершены в 14 дворах, продолжаются в 10 дворах. На следующей неделе приступят к благоустройству ещё 13-ти дворов.Из 37 дворовых территорий, подлежащих благоустройству в этом году, в качестве способа реализации посредством предоставления субсидий управляющим организациям и ТСЖ Улан-Удэ определено 32 двора. По торгам – 5 дворов.