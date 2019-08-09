Угонщики принесли из дома свой аккумулятор, установили и уехали
Утром 7 августа в полицию с заявлением о краже «ВАЗ 2101» обратился иркутянин. Ночью неизвестные угнали машину со двора дома. На момент угона в машине не было аккумулятора.
Через несколько часов в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что видел машину, водитель которой явно находился в нетрезвом состоянии. Машина сильно виляла по дороге. Также бдительный прохожий сообщил марку и госномер автомобиля.
Затем сотрудники ДПС обнаружили этот автомобиль, в его салоне сидели двое пьяных мужчин. Выяснилось, что задержанные после распития спиртного решили прогуляться и во дворе дома увидели «Жигули» первой модели. Завести машину они не смогли, так как там не было аккумулятора. Спустя несколько минут мужчины принесли из дома одного из собутыльников свой аккумулятор, установили его и уехали.
Одного 20-летнего подозреваемого, неоднократно судимого, заключили под стражу, его 36-летний подельник находится под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске угнали «Жигули» без аккумулятора
Общество, Фото:
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