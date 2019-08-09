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В Улан-Удэ молодые люди станцевали на крыше отеля. Видео

В Улан-Удэ молодые люди станцевали на крыше отеля. Видео
Общество, 
Съёмки состоялись, несмотря на боязнь танцора высоты

В Улан-Удэ известный танцор и хореограф, директор школы танцев Dance Hall Виктор Яо-Фун-Тан вместе со своей напарницей Екатериной исполнили дуэтный танец на крыше отеля.

Танцевальный клип Виктор выложил накануне на своей странице в соцсети.

- Давно в ленте не было моих танцев. Спасибо за дуэт моей Кате. Отдельное спасибо братишке за съёмку с воздуха, это просто шика. Отелю спасибо за крышу, учитывая то, что я боюсь высоты, виды открываются головокружительные, - подписал видеоролик танцор.

Танец под песню Zayn – Common получился красивым и нежным. Съёмки танца производились с помощью квадрокоптера. Клип длится чуть больше одной минуты.



Пользователи соцсети уже успели оценить танцевальный клип.

«Супер!», «Красиво!», «Как красиво получилось», «Ооооочень классно и круто», «Как прекрасно! Не могла оторваться», «Как крууто», - прокомментировали подписчики Виктора.

«Байкал-Daily» уже сообщал об известном в Бурятии танцоре, о его жизненном пути и любимой профессии.

Подобное видео уже было. В июле сняли клип с танцующими на крыше подростками. В Сети появился клип бурятской студии «Мунгэн хонхонууд» (Серебряные колокольчики) на песню «Хатарай үдэшэ» - «Вечер party». Подростки танцуют в разных локациях: на крыше одного из городских зданий, в автобусе, возле сооружения.

танцы
 
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