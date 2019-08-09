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Экзотический бинтуронг уезжает из Иркутской зоогалереи

Экзотический бинтуронг уезжает из Иркутской зоогалереи
Общество,  Фото:ИРКУТСКАЯ ЗООГАЛЕРЕЯ
Посетители ещё успевают посмотреть на зверька

Бинтуронг уезжает из Иркутской зоогалереи в другой зоопарк. Как сообщал «Байкал-Daily», этот зверёк там появился мае в ожидании транспортировки. Накануне сотрудники зоогалереи сообщили, что диковинное животное покидает сегодняшнее место обитания. Зверька нарекли именем Бэлль. 

- Как не старались и не мечтали, но оставить Бэлль у себя насовсем у нас не получилось. Но зато практически всё лето получилось наслаждаться её обществом. Это ни с чем не сравнимые впечатления и бесценный опыт. Сейчас Бэлька готовится к авиапутешествию и радует нас заключительные дни, - написано в официальной группе зоогалереи.

Посетителей приглашают успеть посмотреть на экзотическое животное до её отъезда. 

дикие животные
 
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