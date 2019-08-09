В Улан-Удэ отдыхающим в лагере детям рассказали о пользе ЗОЖ



Рассказать ребятам о пользе здорового образа жизни, показать возможности, которые даёт спорт, провести профилактические беседы - с этой целью «Десант здоровья» уже в 6 раз выехал в детский оздоровительный лагерь.



7 августа представители минспорта Бурятии, республиканского наркодиспансера, республиканского центра медицинской профилактики, управления наркоконтроля МВД по республике, именитые спортсменки республики, а также участники движения «Street Workout» посетили детский оздоровительный лагерь «Берёзка».



Под звуки пионерского горна ребят распределили между гостями - часть отправилась на профилактические беседы, а другие приняли участие в «Диалоге на равных» с именитыми лучницами Бурятии.



Татьяна Андриевская, серебряный призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, многократный призёр кубков мира, и Екатерина Бальбурова, бронзовый призёр чемпионата мира, неоднократный призёр чемпионата Европы, рассказали ребятам о всех возможностях, которые дала им стрельба из лука. Молодые спортсменки посоветовали всем присоединяться к этому виду спорта. Сергей Шарапов рассказал ребятам об особенностях конструкции лука и технике стрельбы.



Самой яркой частью, по традиции, стало выступление атлетов Workout Бурятия. Спортсмены показали захватывающие элементы, а после выступления к ним выстроилась целая очередь из желающих записаться на тренировки.



Кульминацией выезда стал мастер-класс по стрельбе из лука. Правильной стойке, прицелке, натяжению тетивы обучились самые смелые и активные ребята, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

