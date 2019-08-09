Граждане Монголии не смогли ввезти в Бурятию мясо, колбасу и молочную продукцию

Общество, Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Вес продукции составил 18 кг



За неделю в Наушках в Бурятии досмотрено более 400 тонн продукции животного происхождения. При экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 82,8 тонны молочной, 24,2 тонны рыбной, 31,5 тонны мясной продукции, 100 кг мёда, 18,8 тонны кормов для животных и 1 812 600 штук куриных яиц.



При импортных перевозках проконтролировано 3,9 тонны консервов из говядины. При транзите досмотрено 27,4 тонны свинины, 231,1 тонны свиного шпика и 8,7 тонны свиных шкурок.



Подконтрольный груз соответствовал сопроводительным документам.



Также в течение недели выявлялись нарушения ветеринарного законодательства. Граждане Монголии пытались ввезти баранину, колбасу, молочную продукцию. Вес всей изъятой продукции составил 18 кг.



- Данные продукты запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Продукты возвращены на территорию Монголии, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении.