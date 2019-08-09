Вес продукции составил 18 кг
За неделю в Наушках в Бурятии досмотрено более 400 тонн продукции животного происхождения. При экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 82,8 тонны молочной, 24,2 тонны рыбной, 31,5 тонны мясной продукции, 100 кг мёда, 18,8 тонны кормов для животных и 1 812 600 штук куриных яиц.
При импортных перевозках проконтролировано 3,9 тонны консервов из говядины. При транзите досмотрено 27,4 тонны свинины, 231,1 тонны свиного шпика и 8,7 тонны свиных шкурок.
Подконтрольный груз соответствовал сопроводительным документам.
Также в течение недели выявлялись нарушения ветеринарного законодательства. Граждане Монголии пытались ввезти баранину, колбасу, молочную продукцию. Вес всей изъятой продукции составил 18 кг.
- Данные продукты запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Продукты возвращены на территорию Монголии, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении.
Граждане Монголии не смогли ввезти в Бурятию мясо, колбасу и молочную продукцию
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