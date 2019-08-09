В Советском районе Улан-Удэ завершается ремонт теплотрасс



На первом участке по ул. Кирова в соответствии с графиком работы завершены на 100 %.



На втором участке по ул. Каландаришвили основные работы завершены. Подрядчик должен устранить замечания по восстановлению тротуарной плитки вокруг здания Буркоопсоюза и уборке территории. Тротуарная плитка заказана. Выполнение 100 %.



На третьем участке по ул. Партизанской подрядчик приступил к работам с 15 июля. Дорога по ул. Партизанской перекрыта с 16 июля. По графику работы должны быть завершены до 30 августа. Организован временный проезд с ул. Борсоева по ул. Пристанской. Произведён демонтаж тепловой камеры, и вскрыта теплотрасса на всем протяжении. Демонтированы и вывезены старые лотки, трубы. Ведутся сварочные работы по плетям трубопроводов. Работает бригада из 9 человек, 5 единиц техники (1 самосвал, 2 крана, 1 пульман, 1 экскаватор. Выполнение - 60 %.



На четвёртом участке по ул. Куйбышева движение перекрыто с 19 июля. Работы планируется завершить до 23 августа.



Вскрыта трасса на всём протяжении. Выложены лотки, трубы. Производят монтаж запорной арматуры, монтаж камер. На данном участке работают 12 человек, 4 единицы техники (1 кран, 1 экскаватор, 1 кран-манипулятор). Выполнение - 60 %.



Участок по ул. Борсоева должны делать методом прокола под железнодорожными путями. В настоящее время проект на стадии согласования с ОАО «РЖД», сообщает управление по информационной политике города.







Мэрия рассказала о ходе ремонта теплотрасс в Советском районе Улан-Удэ.