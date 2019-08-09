 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Августа

08 Августа

Популярное

В Советском районе Улан-Удэ завершается ремонт теплотрасс

В Советском районе Улан-Удэ завершается ремонт теплотрасс
Общество, 
Работы на участке по улице Кирова завершены

Мэрия рассказала о ходе ремонта теплотрасс в Советском районе Улан-Удэ. 

На первом участке по ул. Кирова в соответствии с графиком работы завершены на 100 %.

На втором участке по ул. Каландаришвили основные работы завершены. Подрядчик должен устранить замечания по восстановлению тротуарной плитки вокруг здания Буркоопсоюза и уборке территории. Тротуарная плитка заказана. Выполнение 100 %. 

На третьем участке по ул. Партизанской подрядчик приступил к работам с 15 июля. Дорога по ул. Партизанской перекрыта с 16 июля. По графику работы должны быть завершены до 30 августа. Организован временный проезд с ул. Борсоева по ул. Пристанской. Произведён демонтаж тепловой камеры, и вскрыта теплотрасса на всем протяжении. Демонтированы и вывезены старые лотки, трубы. Ведутся сварочные работы по плетям трубопроводов. Работает бригада из 9 человек, 5 единиц техники (1 самосвал, 2 крана, 1 пульман, 1 экскаватор. Выполнение - 60 %.

На четвёртом участке по ул. Куйбышева движение перекрыто с 19 июля. Работы планируется завершить до 23 августа.

Вскрыта трасса на всём протяжении. Выложены лотки, трубы. Производят монтаж запорной арматуры, монтаж камер. На данном участке работают 12 человек, 4 единицы техники (1 кран, 1 экскаватор, 1 кран-манипулятор). Выполнение - 60 %.

Участок по ул. Борсоева должны делать методом прокола под железнодорожными путями. В настоящее время проект на стадии согласования с ОАО «РЖД», сообщает управление по информационной политике города.  


ремонт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Советском районе Улан-Удэ завершается ремонт теплотрасс
В Советском районе Улан-Удэ завершается ремонт теплотрасс
Общество, 09.08.2019
Работы на участке по улице Кирова завершены
В Улан-Удэ на площади Советов помыли памятник Ленину
В Улан-Удэ на площади Советов помыли памятник Ленину
Общество, 09.08.2019
Знаменитый памятник мыли губкой для мытья посудой
В Забайкалье ввели ЧС из-за засухи
В Забайкалье ввели ЧС из-за засухи
Общество, 09.08.2019
Погибли посевы и сенокосные угодья
В Бурятии оштрафовали микрокредитную компанию на 20 тысяч
В Бурятии оштрафовали микрокредитную компанию на 20 тысяч
Общество, 09.08.2019
Они звонили на телефон улан-удэнца по договору потребительского займа другого человека
Улан-удэнцев призывают проявить «Любовь к родному району»
Улан-удэнцев призывают проявить «Любовь к родному району»
Общество, 09.08.2019
Начался приём заявок на районный конкурс по благоустройству территорий 
В Бурятии осуждённая за убийство хотела смягчения наказания
В Бурятии осуждённая за убийство хотела смягчения наказания
Общество, 09.08.2019
При этом в исправительном учреждении женщина характеризуется отрицательно
Кижингинском районе родился сотый малыш с начала года
Кижингинском районе родился сотый малыш с начала года
Общество, 09.08.2019
«Юбилейным» ребёнком стала девочка 
Трое жителей Иркутской области повелись на уловки лжебанкиров
Трое жителей Иркутской области повелись на уловки лжебанкиров
Общество, 09.08.2019
Жертвы называли секретную информацию, опасаясь кражи денег
Администратор поликлиники в Улан-Удэ забирала деньги коллег
Администратор поликлиники в Улан-Удэ забирала деньги коллег
Общество, 09.08.2019
Она уверяла, что это были излишние начисления 
В нацпарке в Бурятии задержали браконьеров
В нацпарке в Бурятии задержали браконьеров
Общество, 09.08.2019
Ущерб составил более ста тысяч рублей 
В Улан-Удэ до +26
В Улан-Удэ до +26
Общество, 09.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^