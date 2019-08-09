По дороге закончился бензин
В полицию обратилась жительница посёлка Замзор Иркутской области с заявлением о том, что из гаража, расположенного в ограде её дома, угнан автомобиль «УАЗ». Прибывшие на место происшествия оперативники опросили возможных свидетелей, ориентировка на машину передали наружным нарядам.
Машину стражи порядка обнаружили на федеральной трассе в 15 км. от Нижнеудиснка, а вскоре вышли на след предполагаемого угонщика. Им оказался ранее неоднократно судимый 22-летний местный житель.
Как пояснил сам задержанный, он оставил грузовик на дороге, так как закончился бензин. В настоящий момент он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
За угон возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет колонии. Подозреваемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области мужчина бросил на трассе угнанный грузовик
Общество, Фото:
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