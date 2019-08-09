 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Августа

08 Августа

Популярное

В Иркутской области мужчина бросил на трассе угнанный грузовик

В Иркутской области мужчина бросил на трассе угнанный грузовик
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
По дороге закончился бензин

В полицию обратилась жительница посёлка Замзор Иркутской области с заявлением о том, что из гаража, расположенного в ограде её дома, угнан автомобиль «УАЗ». Прибывшие на место происшествия оперативники опросили возможных свидетелей, ориентировка на машину передали наружным нарядам.

Машину стражи порядка обнаружили на федеральной трассе в 15 км. от Нижнеудиснка, а вскоре вышли на след предполагаемого угонщика. Им оказался ранее неоднократно судимый 22-летний местный житель.

Как пояснил сам задержанный, он оставил грузовик на дороге, так как закончился бензин. В настоящий момент он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

За угон возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет колонии. Подозреваемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
угон Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии оштрафовали микрокредитную компанию на 20 тысяч
В Бурятии оштрафовали микрокредитную компанию на 20 тысяч
Общество, 09.08.2019
Они звонили на телефон улан-удэнца по договору потребительского займа другого человека
В Бурятии осуждённая за убийство хотела смягчения наказания
В Бурятии осуждённая за убийство хотела смягчения наказания
Общество, 09.08.2019
При этом в исправительном учреждении женщина характеризуется отрицательно
Кижингинском районе родился сотый малыш с начала года
Кижингинском районе родился сотый малыш с начала года
Общество, 09.08.2019
«Юбилейным» ребёнком стала девочка 
Трое жителей Иркутской области повелись на уловки лжебанкиров
Трое жителей Иркутской области повелись на уловки лжебанкиров
Общество, 09.08.2019
Жертвы называли секретную информацию, опасаясь кражи денег
Администратор поликлиники в Улан-Удэ забирала деньги коллег
Администратор поликлиники в Улан-Удэ забирала деньги коллег
Общество, 09.08.2019
Она уверяла, что это были излишние начисления 
В Улан-Удэ до +26
В Улан-Удэ до +26
Общество, 09.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
В Бурятии появится центр опережающей профподготовки
В Бурятии появится центр опережающей профподготовки
Общество, 08.08.2019
Он будет создан в ближайшие два года
В Бурятии прошли соревнования по пожарно-строевой подготовке: фоторепортаж
В Бурятии прошли соревнования по пожарно-строевой подготовке: фоторепортаж
Общество, 08.08.2019
Первыми на состязаниях стали представители пожарно-спасательной части №2
Иркутск примет фестиваль уличного кино
Иркутск примет фестиваль уличного кино
Общество, 08.08.2019
За два дня зрители могут посмотреть и оценить 10 короткометражек молодых режиссёров
В Интернете началось голосование за лучшего вожатого Бурятии
В Интернете началось голосование за лучшего вожатого Бурятии
Общество, 08.08.2019
Победитель получит приз зрительских симпатий
В Бурятии пройдёт молодёжная казачья спартакиада
В Бурятии пройдёт молодёжная казачья спартакиада
Общество, 08.08.2019
Её проведут в сентябре в Кяхтинском районе
В Улан-Удэ состоится турнир по настольному теннису
В Улан-Удэ состоится турнир по настольному теннису
Общество, 08.08.2019
В «Кубке горсовета» примут участие более 300 теннисистов из России, Китая и Монголии

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^