В Иркутской области мужчина бросил на трассе угнанный грузовик

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По дороге закончился бензин



В полицию обратилась жительница посёлка Замзор Иркутской области с заявлением о том, что из гаража, расположенного в ограде её дома, угнан автомобиль «УАЗ». Прибывшие на место происшествия оперативники опросили возможных свидетелей, ориентировка на машину передали наружным нарядам.



Машину стражи порядка обнаружили на федеральной трассе в 15 км. от Нижнеудиснка, а вскоре вышли на след предполагаемого угонщика. Им оказался ранее неоднократно судимый 22-летний местный житель.



Как пояснил сам задержанный, он оставил грузовик на дороге, так как закончился бензин. В настоящий момент он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.



За угон возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет колонии. Подозреваемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.