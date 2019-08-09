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В Забайкалье ввели ЧС из-за засухи

В Забайкалье ввели ЧС из-за засухи
Общество,  Фото:pixabay.com
Погибли посевы и сенокосные угодья

9 августа в нескольких районах Забайкальского края введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за засухи. Возникла сложная обстановка в результате атмосферной, почвенной засухи, из-за которой погибли посевы и сенокосные угодья.

Зоны чрезвычайной ситуации определены в границах Забайкальского, Калганского, Приаргунского, Нерчинско-Заводского районов, города Краснокаменска и Краснокаменского района, сельских поселений «Тарбагатайское» и «Зугмарское» Петровск-Забайкальского района, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Также в регионе создадут оперативный штаб по ликвидации ЧС, в него войдут представители министерства сельского хозяйства края.

Органы местного самоуправления получили рекомендации по задействованию всех сил и средств для ликвидации ЧС, организации обследований посевов. Также нужно будет собрать пакет документов для определения размера компенсации ущерба.
Забайкальский край засуха
 
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