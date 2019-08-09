Погибли посевы и сенокосные угодья
9 августа в нескольких районах Забайкальского края введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за засухи. Возникла сложная обстановка в результате атмосферной, почвенной засухи, из-за которой погибли посевы и сенокосные угодья.
Зоны чрезвычайной ситуации определены в границах Забайкальского, Калганского, Приаргунского, Нерчинско-Заводского районов, города Краснокаменска и Краснокаменского района, сельских поселений «Тарбагатайское» и «Зугмарское» Петровск-Забайкальского района, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Также в регионе создадут оперативный штаб по ликвидации ЧС, в него войдут представители министерства сельского хозяйства края.
Органы местного самоуправления получили рекомендации по задействованию всех сил и средств для ликвидации ЧС, организации обследований посевов. Также нужно будет собрать пакет документов для определения размера компенсации ущерба.
В Забайкалье ввели ЧС из-за засухи
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они звонили на телефон улан-удэнца по договору потребительского займа другого человека
При этом в исправительном учреждении женщина характеризуется отрицательно
«Юбилейным» ребёнком стала девочка
Пожары прикрывали незаконные вырубки
Жертвы называли секретную информацию, опасаясь кражи денег
Работы произвели за две недели
Она уверяла, что это были излишние начисления
Они хотели получить гражданство
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Он будет создан в ближайшие два года
Первыми на состязаниях стали представители пожарно-спасательной части №2
За два дня зрители могут посмотреть и оценить 10 короткометражек молодых режиссёров
Победитель получит приз зрительских симпатий
Её проведут в сентябре в Кяхтинском районе
В «Кубке горсовета» примут участие более 300 теннисистов из России, Китая и Монголии