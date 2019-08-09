Улан-удэнцев призывают проявить «Любовь к родному району»









Администрация Октябрьского района Улан-Удэ объявила о старте районного конкурса «С любовью к родному району». С помощью этого конкурса хотят вовлечь местных жителей в работы по благоустройству, привлечь финансовые средства инвесторов к благоустроительным работам, стимулировать население в решении вопросов местного значения и привлечь к участию в общественной жизни.Заявки на участие в конкурсе принимаются администрацией Октябрьского района до 16 августа, комиссия определит победителей конкурса по каждой номинации до 23 августа. Победителей наградят в канун празднования Дня города.Конкурс проводится по 15 номинациям:«Лучший двор»;«Лучшее оформление и благоустройство балкона»;«Лучшая клумба-цветник»;«Сад под окном»;«Подъезд образцового содержания»;«Лучшая контейнерная площадка»;«Лучший Совет дома».«Лучшее цветочное оформление общеобразовательного учреждения»;«Лучшее цветочное оформление дошкольного образовательного учреждения»;«Лучшее цветочное оформление учреждения дополнительного образования»;«Лучшее благоустройство прилегающей территории объекта».«Лучшее подворье»;«Лучший огород»;«Лучшее цветочное оформление»;«Лучший фасад».