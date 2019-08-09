Улан-удэнцев призывают проявить «Любовь к родному району»

Администрация Октябрьского района Улан-Удэ объявила о старте районного конкурса «С любовью к родному району». С помощью этого конкурса хотят вовлечь местных жителей в работы по благоустройству, привлечь финансовые средства инвесторов к благоустроительным работам, стимулировать население в решении вопросов местного значения и привлечь к участию в общественной жизни.
Заявки на участие в конкурсе принимаются администрацией Октябрьского района до 16 августа, комиссия определит победителей конкурса по каждой номинации до 23 августа. Победителей наградят в канун празднования Дня города.
Конкурс проводится по 15 номинациям:
Номинации среди управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жильцов многоквартирных домов:
«Лучший двор»;
«Лучшее оформление и благоустройство балкона»;
«Лучшая клумба-цветник»;
«Сад под окном»;
«Подъезд образцового содержания»;
«Лучшая контейнерная площадка»;
«Лучший Совет дома».
Номинации среди образовательных учреждений:
«Лучшее цветочное оформление общеобразовательного учреждения»;
«Лучшее цветочное оформление дошкольного образовательного учреждения»;
«Лучшее цветочное оформление учреждения дополнительного образования»;
Номинации среди предприятий, организаций всех форм собственности:
«Лучшее благоустройство прилегающей территории объекта».
Номинации среди жителей индивидуальной жилой застройки:
«Лучшее подворье»;
«Лучший огород»;
«Лучшее цветочное оформление»;
«Лучший фасад».