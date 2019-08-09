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В Бурятии осуждённая за убийство хотела смягчения наказания

В Бурятии осуждённая за убийство хотела смягчения наказания
Общество,  Фото:pixabay.com
При этом в исправительном учреждении женщина характеризуется отрицательно

В Бурятии суд отказал осуждённой за убийство в смягчении неотбытой части наказания.

Приговором Верховного суда Бурятии от 29 июля 2008 года жительница республики была осуждена по статье «Убийство двух и более лиц, совершённых группой лиц», а также по статье «Кража» УК РФ к 15 годам лишения свободы.

Осуждённая обратилась в Советский районный суд Улан-Удэ с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Однако суд в марте этого года отказал в удовлетворении ходатайства.

В ходатайстве было указано, что ей отбыто 12 лет 5 месяцев лишения свободы, то есть она отбыла более двух третей срока наказания. За период нахождения в колонии она получила 8 взысканий и 5 благодарностей, иск погашен полностью. В период нахождения в колонии она работала на швейном производстве, получила среднее образование.

Кроме того, она принимала и принимает активное участие в культурно-массовых мероприятиях в отряде и в клубе. И в настоящее время все нарушения погашены.
- Однако на судебном заседании было установлено, что цели наказания не могут быть достигнуты путём замены осуждённой неотбытой части наказания более мягким наказанием, - отметили в Верховном суде Бурятии.

Так, из материалов следует, что осуждённая за весь период отбывания наказания имеет 8 взысканий в виде выговора и выдворения в штрафной изолятор, которые погашены в установленном законом порядке, и 5 поощрений. В исправительном учреждении характеризуется отрицательно. На меры же воспитательного воздействия реагирует слабо. Поведение осуждённой за основную часть времени отбывания наказания было нестабильное. Требовался постоянный контроль со стороны администрации учреждения. Только с 20 февраля этого года взыскания осуждённой считаются погашенными в силу ст.114 УИК РФ, что свидетельствует о примерном поведении осуждённой непродолжительное время.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции оставил постановление суда без изменения, сообщили в Верховном суде Бурятии.

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