Генпрокуратура выявила факты поджогов лесов в Иркутской области



«Необходимо более серьёзно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки», цитирует РИА Новости официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.



В Сибири и на Дальнем Востоке сохраняется сложная обстановка с лесными пожарами.



Режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, в 1 муниципальном районе Республики Бурятия.



На 8 августа на территории Иркутской области тушили 74 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём, 113 526 га; 94 пожара тушили в Красноярском крае на площади 59 355 га; 13 лесных пожаров тушили в Якутии на площади, пройденной огнём, 1 110 га.



На территории России прекращено тушение по 332 лесным пожарам на площади 2 424 396 га на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В эти пожары входят:



- 151 пожар на площади, пройденной огнём, 883 846 га (Республика Саха (Якутия));

- 42 пожара на площади, пройденной огнём, 856 718 га (Красноярский край);

- 58 пожаров на площади, пройденной огнём, 552 731 га (Иркутская область);

- 52 пожара на площади, пройденной огнём, 69 913 га (Забайкальский край);

- 15 пожаров на площади, пройденной огнём, 55 488 га (Республика Бурятия) и другие.









В Иркутской области выявлены факты поджога лесов с целью сокрытия незаконных вырубок.