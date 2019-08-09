Трое жителей Иркутской области повелись на уловки лжебанкиров

Жертвы называли секретную информацию, опасаясь кражи денег
Накануне 62-летний пенсионер из Братского района Иркутской области заявил в полицию о краже денег с его банковской карты. Установлено, что с телефонного номера столичного региона пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности крупного финансового учреждения. Он сказал, что обнаружил подозрительную активность по карте.
Пенсионер тут же, якобы для отмены операции, назвал номер карты, цифровые коды из сообщений и с оборотной стороны карты. При этом он даже не обратил внимания, что является клиентом не того банка. С его счёта списали 100 тысяч рублей.
Похожая ситуация произошла и с 55-летней братчанкой. Ей позвонила «представительница банка» и рассказала, что деньги женщины пытаются снять в Краснодаре. Она также сообщила все коды из SMS. Мошенники украли 18 тысяч рублей. Звонок также поступил из Москвы, а мошенница представилась сотрудницей банка, клиенткой которого потерпевшая не является.
В третьем случае пострадала 44-летняя кассир из Братска. Она, опасаясь пропажи денег, без сомнений назвала всю секретную информацию о своей карте, лишившись 6 тысяч рублей.
Сотрудники финансовых организаций и их служб безопасности никогда лично не звонят клиентам, чтобы сообщить о возможных подозрительных операциях с их картами, напоминают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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