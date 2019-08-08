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В Бурятии прошли соревнования по пожарно-строевой подготовке: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первыми на состязаниях стали представители пожарно-спасательной части №2 

Сегодня в пожарно-спасательной части № 56 состоялись XIX республиканские соревнования по пожарно-строевой подготовке на призы Владимира Тарасова. В мероприятии приняли участие 16 подразделений федеральной и государственной противопожарных служб Бурятии.

На открытии соревнований начальник Главного управления МЧС России по республике Александр Марков отметил, что от результата и умелых действий, которые формируются на подобных соревнованиях, зависит спасение жизни людей на пожарах и других ЧС, где счёт идёт на секунды.

- Я горд, что проведение соревнований стало доброй традицией, благодаря которой мы никогда не забудем подвиг и мужество отважного человека, - добавил Марков. - Желаю современному поколению спасателей достойно продолжать лучшие традиции своих предшественников.

Спортсмены демонстрировали своё мастерство в скоростном подъёме по штурмовой лестнице, сборе и выезде по тревоге, преодолении пожарной эстафеты, боевом развертывании. А также огнеборцы проверили знания в теоретической подготовке.

- В результате упорной борьбы места распределились следующим образом: третью ступень пьедестала заняла команда пожарно-спасательной части №5, второе место у пожарно-спасательной части №3, первыми стали представители пожарно-спасательной части №2, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Бурятии.

Ежегодно состязания проводятся в память начальника караула пожарной части № 7 по охране Гусиноозёрской ГРЭС Владимира Анатольевича Тарасова. 18 мая 1990 года Тарасов, получив сообщение, что на крыше казармы воинской части находятся люди, бросился к ним на помощь. Владимир Анатольевич выполнил задачу, но сам пал смертью храбрых. 
соревнования МЧС
 
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