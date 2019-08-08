В Иркутской области приставы вынудили ликвидировать свалки



Прокурор Ольхонской прокуратуры обратился в суд с иском к Министерству лесного комплекса Иркутской области о ликвидации несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов на особо охраняемых территориях экологической зоны лесных участков Бугульдейского лесничества. Суд удовлетворил иск.



Судебные приставы передали в ведомство постановление о возбуждении исполнительных производств, предупреждение об уголовной ответственности и сроках добровольного исполнения решений судов – 5 рабочих дней, сообщает пресс-служба управления ФССП по Иркутской области.



Требование не было исполнено. После этого в отношении министерства вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 200 тысяч рублей, а также о привлечении к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 920 тысяч рублей. После этого судебные решения были исполнены. Несанкционированные свалки протяжённостью от 1 до 5 километров были ликвидированы.



