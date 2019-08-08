В Улан-Удэ подорожал бензин

За прошедшую неделю в городе выросли цены на бензин всех марок
За прошедшую неделю в Улан-Удэ увеличилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,20 руб. или 0,5 %, АИ-95 на 0,19 руб. или 0,4 %, АИ-98 на 0,66 руб. или 1,4 %. Стоимость дизельного топлива не изменилась.
В Чите повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,04 руб. или 0,1 %, АИ-95 на 0,04 руб. или 0,1 %, АИ-98 на 0,05 руб. или 0,1 %. Стоимость дизельного топлива не изменилась.
В Иркутске стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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