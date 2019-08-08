В Улан-Удэ снизились цены на овощи



В Чите наибольший рост цен наблюдался на рыбу замороженную неразделанную на 9,91 руб. или 5,1 %, пшено на 2,29 руб. или 2,9 %, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % на 1,63 руб. или 2,6 %, соль на 0,35 руб. или 2,2 %. Наибольшее снижение цен отмечено на огурцы свежие на 3,38 руб. или 4,8 %, капусту на 0,78 руб. или 2,3 %.



В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на овощную продукцию (картофель, огурцы, лук) в среднем на 2,27 руб. или 5,2 %, масло сливочное на 27,17 руб. или 4,8 %, масло подсолнечное на 3,36 руб. или 3,6 %. Наибольшее снижение цен отмечено на помидоры на 8,16 руб. или 7,9 %, яйцо куриное на 1,03 руб. или 2,1 %.



По данным статистики за прошедшую неделю, в Улан-Удэ наибольший рост цен из продовольственных товаров отмечен на пшено на 5,44 руб. или 7,3 %, картофель на 1,97 руб. или 4,9 %, лук репчатый на 0,82 руб. или 1,8 %, вермишель на 1,02 руб. или 1,6 %. Наибольшее снижение цен отмечено на овощную продукцию (капуста, огурцы, помидоры) в среднем на 2,58 руб. или 5 %, сообщает управление по информационной политике города.