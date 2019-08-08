В Бурятии на фестивале оперы выступят солисты Мариинского театра

Фестиваль пройдёт в середине сентября





С 15 по 22 сентября на сцене Бурятского театра оперы и балета пройдёт VI Фестиваль оперы имени народного артиста СССР Лхасарана Линховоина c участием известных оперных артистов.Фестиваль откроет юбилейный 80-й сезон Бурятского государственного академического театра оперы и балета.В программу мероприятия войдут лучшие оперные постановки из репертуара театра и гала-концерт. Фестиваль откроется показом оперы Джузеппе Верди «Риголетто», премьера которой состоялась весной 2019 года. Зрителям будут также представлены оперы «Кармен» Жоржа Бизе, «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и «Тоска» Джакомо Пуччини. Закроется фестиваль гала-концертом с участием солистов оперной труппы театра, хора и оркестра учреждения.Специально для участия в фестивале в Улан-Удэ приедут именитые исполнители. Так, у бурятского зрителя будет возможность познакомиться с талантом меццо-сопрано Юлии Маточкиной и баритона Владислава Сулимского. Юлия Маточкина — солистка Мариинского театра, получившая мировое признание после победы на престижном музыкальном конкурсе имени Чайковского в 2015 году, выступающая на лучших сценах России и мира - исполнит партию Кармен в одноимённой опере. В прошлом году в этой партии она с большим успехом дебютировала на сцене Большого театра России. Владислав Сулимский - также солист Мариинского театра, лауреат оперных премий Casta Diva и «Онегин», лауреат международных конкурсов - считается одним из ведущих вердиевских баритонов на международной оперной сцене. На фестивале оперы он исполнит партию Анкарстрема (Ренато) в опере Верди «Бал-маскарад».Фестиваль также порадует зрителей возможностью услышать уже знакомых и любимых артистов. В опере «Риголетто» главные партии исполнят: заслуженный артист Бурятии и Монголии, обладатель Гран-при музыкального конкурса имени Чайковского, победитель конкурса BBC «Певец мира», ныне - солист Мариинского театра Ариунбаатар Ганбаатар; лауреат международных конкурсов, солист театра оперы и балета Монголии Гомбо-Очир Бямбажав; лауреат международных конкурсов, солистка Татарского театра оперы и балета имени Джалиля Венера Протасова.- Любимец публики, заслуженный артист Бурятии, лауреат международных конкурсов, дипломант и обладатель специального приза международного конкурса теноров фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При», солист Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского, Михаил Пирогов выйдет на сцену Бурятского театра оперы и балета дважды: в «Кармен» и «Бале-маскараде». А солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов — Аюна Базаргуруева и Савва Хастаев — порадуют публику в постановке оперы «Тоска», - сообщили в пресс-службе театра.За дирижёрский пульт в разные дни фестиваля встанут Виталий Шевелев (Санкт-Петербург), Чия Амос (Сингапур), Георгий Албегов (Санкт-Петербург).Фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина проходит на сцене театра оперы и балета с 1990 года. В 2019 году, объявленном в России Годом театра, он будет посвящён 95-летию со дня рождения выдающегося оперного певца, чьё имя для многих ассоциируется со становлением и расцветом бурятского оперного искусства. Художественным руководителем фестиваля выступит дочь Лхасарана Лодоновича, народная артистка России Дарима Линховоин.