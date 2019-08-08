В Бурятии появится центр опережающей профподготовки

Он будет создан в ближайшие два года
Сразу три субъекта Дальневосточного федерального округа стали победителями конкурсного отбора министерства просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых обучающих технологий и формы опережающей профессиональной подготовки в рамках национального проекта «Образование». По итогам конкурса в 2020 году открытие центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) планируется в Забайкальском крае, Республике Бурятия и в Республике Саха (Якутия).
Целью предоставления субсидии является софинансирование расходов по созданию ЦОПП на базе профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории ДФО. Создание таких центров предусмотрено в программе мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики округа и поддержке молодёжи на рынке труда на период до 2025 года.
Создание новых дальневосточных ЦОППов позволит совместно использовать с другими колледжами современное оборудование для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным профессиям, в том числе по программе ускоренного обучения. Также в них планируется реализация программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций. Кроме этого, будут проводится мероприятия по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. Об этом сообщает пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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