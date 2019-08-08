ВТБ содействует развитию курортных комплексов Республики Бурятия



ООО «Дорстройсервис» работает на рынке с 2005 года. Основным направлением деятельности компании является строительство и содержание автодорог, железных дорог, посадочных полос аэродромов. Одними из значимых проектов компании является реконструкция международного аэропорта Республики Бурятия «Байкал», строительство перинатального центра в Улан-Удэ.



Банк ВТБ в Бурятии, в рамках ранее установленного кредитно-документарного лимита на группу компаний «Дорстройсервис», предоставил дочерней структуре компании — ООО «Курорты Бурятия», кредит в размере 110 млн рублей, сроком на 5 лет.Средства направлены на реализацию первой очереди проектов по реконструкции республиканских здравниц, а также улучшению условий для отдыхающих на курортах «Аршан» и «Горячинск».Проект стал одним из этапов реализации федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в регионах. Вступление Республики Бурятия в состав Дальневосточного федерального округа позволило расширить финансовые инструменты для экономического роста территории.По словам управляющего ВТБ в Республике Бурятия Инессы Лхасарановой: «Банк в регионе принимает активное участие в финансировании новых, социально-значимых проектов регионального развития, в том числе за счёт инструментов льготного финансирования. За прошлый год и первое полугодие 2019 ВТБ заключил в рамках госпрограмм сделки на сумму более двух миллиардов рублей. Около миллиарда рублей из этой суммы приходится на финансирование инвестиционных проектов в республике. Ещё одним шагом в повышении инвестиционной привлекательности региона стала поддержка социальных объектов федеральной узнаваемости, о которых знают далеко за пределами Бурятии».