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Две иркутянки отдали более 200 тысяч рублей мошенникам

Две иркутянки отдали более 200 тысяч рублей мошенникам
Общество,  Фото:pixabay.com
В обоих случаях аферисты представлялись сотрудниками банков

В полицию обратилась 58-летняя жительница Иркутска, она рассказала, что неизвестные обманным путём похитили у неё свыше 130 тысяч рублей.

Накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что мошенники пытались снять денежные средства с её карты, а чтобы отменить операцию нужно назвать полные личные данные. Женщина сообщила все сведения лже- работнику банка.

Затем он сказал, что нужно сходить в банк, снять все деньги с карты и положить их на защищённый от аферистов счёт. Обманутая женщина выполнила все инструкции мошенника, тем самым лишившись более 100 тысяч рублей.

Далее аферист убедил пожилую иркутянку перевести ещё почти 30 тысяч рублей, хранившихся на другой банковской карте. Женщина сообщила мошеннику номер и коды SMS-сообщений, после чего он прервал с ней разговор.

Ещё одной жертвой аферистов стала 40-летняя жительница деревни Куда, Иркутского района. Ей также позвонил псевдо-работник банка и сообщил о попытке хищения денежных средств с карты, причём карта была выдана другим банком. Чтобы отменить операцию мужчина попросил женщину продиктовать номер карты и CVC-код. Она назвала звонившему все данные, после чего ей пришло 9 уведомлений о списании денег, на общую сумму более 100 тысяч рублей.

- По данным фактам следователями возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления по статье «Мошенничество». Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление лиц, причастных к совершению данных правонарушений и их задержанию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество
 
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