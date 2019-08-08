Иркутск примет фестиваль уличного кино

За два дня зрители могут посмотреть и оценить 10 короткометражек молодых режиссёров





Конкурсная программа фестиваля уличного кино







«Интервью», 12+, режиссёр Иван Соснин. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр 2019





«Эвтаназия», 16+, режиссёр Елена Бродач. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр 2019







«Болванка», 16+, режиссёр Никита Власов. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр 2019







«Электрический Ток», 16+, режиссер Пётр Федоров. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр 2018







«Миллиард», 16+, режиссёр Евгений Дудчак. Фильм участвовал в конкурсе московского кинофестиваля «Будем жить»







«День Рождения», 12+, режиссёр Наталья Берег. Фильм участвовал в кинофестивалях Autumn Shorts Film Festival (США), International Half Festival (Индия), «Короче»





«Подстава», 12+, режиссёр Екатерина Тодоровская





«Огонь», 16+, режиссёр Мария Шульгина. Приз за лучший сценарий на фестивале «Короче»







«Harmony», 12+, режиссёр Евгений Сангаджиев. Специальное упоминание жюри на фестивале «Движение»





10 и 11 августа в Иркутске состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. Жители города смогут посмотреть короткометражные фильмы молодых режиссёров и проголосовать за лучший фильм.Мероприятие пройдёт в Амфитеатре на острове «Юность». В первый день состоятся показы основного конкурса. Во второй день зрители смогут увидеть короткометражные фильмы внеконкурсной программы. Начало в 19:30. Вход свободный. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм конкурса, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и определят народного фаворита.На фестивале обещают показать ёмкую и оригинальную программу фильмов, которых нет в открытом доступе. Актёрский состав участвующих в программе короткометражек уже известен: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется картина актёра Петра Фёдорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.Также фестиваль представит внеконкурсную программу. Большинство фильмов – участники престижных российских фестивалей «Кинотавр» и «Короче» разных годов.Кроме того, фестиваль уличного кино проводит конкурс короткометражных фильмов «А4» на уже готовые сюжеты. Главный приз – 1 000 000 рублей. Экспертами конкурса выступят кинорежиссёр, председатель жюри «Кинотавра-2018» Алексей Попогребский, сценарист фильмов «Притяжение», «Лёд», «Тренер» Андрей Золотарёв, актёр театра и кино Владимир Вдовиченков. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и прислать короткометражный фильм на сайт фестиваля.Всего с 12 июня по 1 октября в самом масштабном смотре короткометражного кино под открытым небом в мире примут участие более 1000 городов России. Их посмотрят свыше миллиона зрителей. Фестиваль уличного кино проходит шестой год подряд. В этом году проект поддержал Фонд президентских грантов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.«Лучше Забей», 16+, режиссёр Ирина Ходюш