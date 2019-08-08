 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Августа

07 Августа

Популярное

Иркутск примет фестиваль уличного кино

Иркутск примет фестиваль уличного кино
Общество,  Фото:pixabay.com
За два дня зрители могут посмотреть и оценить 10 короткометражек молодых режиссёров

10 и 11 августа в Иркутске состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. Жители города смогут посмотреть короткометражные фильмы молодых режиссёров и проголосовать за лучший фильм.

Мероприятие пройдёт в Амфитеатре на острове «Юность». В первый день состоятся показы основного конкурса. Во второй день зрители смогут увидеть короткометражные фильмы внеконкурсной программы. Начало в 19:30. Вход свободный. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм конкурса, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и определят народного фаворита.

На фестивале обещают показать ёмкую и оригинальную программу фильмов, которых нет в открытом доступе. Актёрский состав участвующих в программе короткометражек уже известен: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется картина актёра Петра Фёдорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

Также фестиваль представит внеконкурсную программу. Большинство фильмов – участники престижных российских фестивалей «Кинотавр» и «Короче» разных годов.

Кроме того, фестиваль уличного кино проводит конкурс короткометражных фильмов «А4» на уже готовые сюжеты. Главный приз – 1 000 000 рублей. Экспертами конкурса выступят кинорежиссёр, председатель жюри «Кинотавра-2018» Алексей Попогребский, сценарист фильмов «Притяжение», «Лёд», «Тренер» Андрей Золотарёв, актёр театра и кино Владимир Вдовиченков. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и прислать короткометражный фильм на сайт фестиваля.

Всего с 12 июня по 1 октября в самом масштабном смотре короткометражного кино под открытым небом в мире примут участие более 1000 городов России. Их посмотрят свыше миллиона зрителей. Фестиваль уличного кино проходит шестой год подряд. В этом году проект поддержал Фонд президентских грантов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Конкурсная программа фестиваля уличного кино

«Интервью», 12+, режиссёр Иван Соснин. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр 2019

«Эвтаназия», 16+, режиссёр Елена Бродач. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр 2019

«Болванка», 16+, режиссёр Никита Власов. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр 2019

«Электрический Ток», 16+, режиссер Пётр Федоров. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр 2018

«Миллиард», 16+, режиссёр Евгений Дудчак. Фильм участвовал в конкурсе московского кинофестиваля «Будем жить»

«День Рождения», 12+, режиссёр Наталья Берег. Фильм участвовал в кинофестивалях Autumn Shorts Film Festival (США), International Half Festival (Индия), «Короче»

«Подстава», 12+, режиссёр Екатерина Тодоровская

«Огонь», 16+, режиссёр Мария Шульгина. Приз за лучший сценарий на фестивале «Короче»

«Harmony», 12+, режиссёр Евгений Сангаджиев. Специальное упоминание жюри на фестивале «Движение»

«Лучше Забей», 16+, режиссёр Ирина Ходюш
Иркутск фестиваль кинофестиваль кино короткометражное кино
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутск примет фестиваль уличного кино
Иркутск примет фестиваль уличного кино
Общество, 08.08.2019
За два дня зрители могут посмотреть и оценить 10 короткометражек молодых режиссёров
В Интернете началось голосование за лучшего вожатого Бурятии
В Интернете началось голосование за лучшего вожатого Бурятии
Общество, 08.08.2019
Победитель получит приз зрительских симпатий
В Бурятии пройдёт молодёжная казачья спартакиада
В Бурятии пройдёт молодёжная казачья спартакиада
Общество, 08.08.2019
Её проведут в сентябре в Кяхтинском районе
В Улан-Удэ состоится турнир по настольному теннису
В Улан-Удэ состоится турнир по настольному теннису
Общество, 08.08.2019
В «Кубке горсовета» примут участие более 300 теннисистов из России, Китая и Монголии
День физкультурника отметят в Забайкалье
День физкультурника отметят в Забайкалье
Общество, 08.08.2019
Основные спортивные мероприятия состоятся 10 августа
В Чите пройдёт ежегодный фестиваль СМИ
В Чите пройдёт ежегодный фестиваль СМИ
Общество, 08.08.2019
Одной из тем обсуждений станет формирование положительного образа дальневосточного региона
В Иркутской области стартует фестиваль русской оперы
В Иркутской области стартует фестиваль русской оперы
Общество, 08.08.2019
Две оперы Римского-Корсакова покажут под открытым небом на территории этномузея «Тальцы»
В Улан-Удэ состоятся межрегиональные «битвы» по воркауту
В Улан-Удэ состоятся межрегиональные «битвы» по воркауту
Общество, 08.08.2019
На соревнования приедут спортсмены из Забайкалья
Иркутяне установили в Монголии памятник маршалу Жукову
Иркутяне установили в Монголии памятник маршалу Жукову
Общество, 08.08.2019
Он расположен в новом сомонном центре Халхин-Гол
В Бурятию впервые приедет Российский молодёжный симфонический оркестр
В Бурятию впервые приедет Российский молодёжный симфонический оркестр
Общество, 08.08.2019
Он даст концерт в Русском драматическом театре в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны»
В Иркутской области приставы вынудили ликвидировать свалки
В Иркутской области приставы вынудили ликвидировать свалки
Общество, 08.08.2019
Несанкционированные свалки убрали после наложения штрафов
В Чите задержали ОПГ сутенёров
В Чите задержали ОПГ сутенёров
Общество, 08.08.2019
Проститутки платили штрафы и подвергались угрозам
В Улан-Удэ подорожал бензин
В Улан-Удэ подорожал бензин
Общество, 08.08.2019
За прошедшую неделю в городе выросли цены на бензин всех марок

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^